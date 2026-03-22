Il pisolino di metà giornata è un argomento che suscita opinioni contrastanti: alcuni lo praticano regolarmente e ne apprezzano i benefici, altri non riescono a addormentarsi prima della sera, mentre ci sono persone come l’attore Jon Bernthal che lo rifiutano senza mezze misure. Questo comportamento varia molto da individuo a individuo e coinvolge atteggiamenti differenti verso il riposo durante le ore diurne.

Il pisolino di metà giornata divide il mondo in fazioni opposte: c’è chi lo conosce bene e lo venera, chi è fisicamente incapace di addormentarsi prima della notte, e chi, come l’attore Jon Bernthal, lo rifiuta per principio. Alcuni considerano il pisolino un rito quotidiano, altri non ricordano nemmeno l’ultima volta che si sono concessi una breve pennichella. In ogni caso, l’abitudine di staccare la spina mentre il sole è ancora alto resta un tema controverso. «Dormire il pomeriggio è una questione dibattuta nella comunità del sonno, perché può essere un’abitudine benefica per alcune persone e dannosa per altre», spiega il dottor Matthew Ebben, professore associato di psicologia e neurologia clinica alla Weill Cornell Medicine e vicedirettore del Center for Sleep Medicine, un centro multidisciplinare nell’Upper East Side di New York. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come fare un pisolino da vero professionista

Articoli correlati

Migliori tavolette grafiche: 10 modelli per disegnare come un vero professionistaLa guida completa delle migliori tavolette grafiche del 2026 per disegnare: 10 modelli con schermo o senza schermo per professionisti e principianti...

Leggi anche: Arrestato il "ladro del cric", sospettato di almeno 80 furti in città: "Un vero professionista del crimine"

Why Dinner Time Is a Battle (Simple Solutions)

Altri aggiornamenti su Come fare un pisolino da vero...

Temi più discussi: Ictus, la durata della siesta pomeridiana rivela la percentuale di rischio: ecco tutti i campanelli d'allarme; Ictus e sonno, attenzione ai riposini pomeridiani lunghi e inattesi; L’editoriale del direttore Marco Pirola: Un referendum tra l’indifferenza e il disinteresse; Va a letto a riposare, non si rialza più: direttore d'orchestra stroncato da malore a 61 anni.

La pennichella perfetta: quando fare e quanto deve durare un pisolino per migliorare le prestazioni (e il sonno notturno)Il riposino pomeridiano dovrebbe sempre durare dai 10 ai 30 minuti. A differenza dei sonnellini prolungati, questa pausa breve evita di entrare nelle fasi profonde del sonno, quelle che al risveglio ... greenme.it

Addio pisolino del mattino? I segnali che tuo figlio è pronto (senza drammi)Segnali e tempi realistici per passare da 2 a 1 pisolino: routine 12–18 mesi, nanna anticipata e soluzioni per il nido ... nostrofiglio.it

È Domenica il giorno ideale per venire a trovarci in libreria, fare un giro tra la carta, cercare il vostro libro da leggere adesso, negli scaffali. Approfittare delle bellissime PROMOZIONI in corso. Parlare con le libraie e farvi raccontare le storie assolutamente da le facebook

Audio intero di Santamaria. Sul n.2 farei fare un mesetto di prove x.com