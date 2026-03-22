Colori sgargianti e grandi firme tutto sul guardaroba reale di Maria Teresa di Lussemburgo che oggi compie 70 anni

Oggi si celebra il settantesimo compleanno della granduchessa Maria Teresa di Lussemburgo. La sua presenza pubblica è caratterizzata da abiti firmati e colori vivaci che la distinguono, mentre il suo stile ha lasciato un’impronta evidente nelle occasioni ufficiali del granducato. La sua figura rappresenta un punto di riferimento nel panorama reale del paese.

La granduchessa con i suoi abiti griffatissimi e mai banali ha contribuito a svecchiare il granducato lasciando il segno a ogni sua uscita ufficiale. Una storia iniziata con una mise nuziale disegnata da Pierre Balmain in persona +++dropcap Con uno stile griffatissimo ha contribuito a svecchiare l'immagine di una monarchia. Maria Teresa di Lussemburgo, granduchessa ora in pensione, ha colorato con i suoi abiti il regno del marito Henri traghettando nella contemporaneità il piccolo paese nel cuore dell'Europa. Un compito svolto usando il linguaggio della moda con grande consapevolezza e non senza mettere mano al portafoglio. Nel giorno in cui Sua Altezza Reale compie 70 anni ripercorriamo insieme la storia di un guardaroba regale iniziata con la firma di un grande maestro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Colori sgargianti e grandi firme, tutto sul guardaroba reale di Maria Teresa di Lussemburgo che oggi compie 70 anni Articoli correlati Maria Teresa del Lussemburgo compie 70 anniMaria Teresa del Lussemburgo compie 70 anni il 22 marzo e la sua resta una delle storie più singolari tra le consorti europee. Leggi anche: Teresa Coppola compie oggi 90 anni e porta la fiaccola olimpica a Presicce-Acquarica Tappa salentina