Classifica Radio | Ditonellapiaga rimane al primo posto Annalisa è la new entry più alta della settimana

Da metropolitanmagazine.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella classifica Radio pubblicata da Earone, i dati della settimana dal 13 marzo mostrano che Ditonellapiaga mantiene la prima posizione, mentre Annalisa entra come la new entry più alta. La top ten continua a essere dominata da tre artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo: Ditonellapiaga, Sayf e Samurai Jay. La classifica riflette le preferenze radiofoniche senza grandi variazioni rispetto ai giorni precedenti.

Dopo sette giorni, ritroviamo alla #10 J-Ax con Italia Starter Pack: il brano firmato dall’artista con Andrea Bonomo e Lorenzo Buso, classificatosi al quindicesimo posto della classifica finale festivaliera, occupa la stessa posizione nella Top 100 Singoli Fimi. Sale alla #9 (dalla #11), Opalite di Taylor Swift, secondo estratto da The Life Of A Showgirl. Certificato disco di platino in Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, il brano ha un video diretto dalla stessa popstar, nel quale figurano tra gli ospiti Lewis Capaldi, Cillian Murphy e Greta Lee insieme ai quali ha partecipato ad un episodio del Graham Norton Show, realizzato lo scorso ottobre per la promozione del dodicesimo lavoro in studio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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