Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026 | vince Jeanmonnot terza Lisa Vittozzi!

Da oasport.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lisa Vittozzi trionfa a braccia alzate nella mass start di Oslo Holmenkollen! LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA: MAGICA! Lisa Vittozzi vince, chiude il cerchio ed è sul podio nella Generale Lisa Vittozzi trionfa a braccia alzate nella mass start di Oslo Holmenkollen! Lisa Vittozzi chiude con una vittoria la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: l’azzurra si impone nella 12,5 km mass. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc. 🔗 Leggi su Oasport.it

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