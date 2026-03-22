Cittadinanza spagnola agli eredi delle Brigate internazionali tra loro la famiglia di Pierangelo Bertoli | Un onore

Il governo spagnolo ha concesso la cittadinanza ai membri delle Brigate internazionali, tra cui la famiglia di Pierangelo Bertoli. La decisione è stata comunicata a coloro che hanno partecipato alla lotta antifascista durante la Guerra Civile Spagnola. Bertoli, cantautore italiano, è ricordato per il suo impegno contro il fascismo, mentre la famiglia ha espresso soddisfazione per il riconoscimento ufficiale.

“Eppure il vento soffia ancora”, scriveva e cantava Pierangelo Bertoli. Il vento dell’antifascismo, della gratitudine di un governo ai combattenti che nella prima metà del secolo scorso lottarono e morirono “a favore della libertà e della democrazia”. Non è però il governo italiano di Giorgia Meloni a esternare la gratitudine ma quello spagnolo di Pedro Sánchez. Novanta anni dopo il colpo di Stato da cui prese origine la lunga dittatura fascista e oppressiva del generale Francisco Franco, la Spagna rende onore ai combattenti delle “Brigate Internazionali” che da tutto il mondo si recarono a difendere la democrazia in appoggio delle forze armate repubblicane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cittadinanza spagnola agli eredi delle Brigate internazionali, tra loro la famiglia di Pierangelo Bertoli: “Un onore” Articoli correlati Arriva la fiamma olimpica. Bertoli tra i tedofori: : "Vince tutta la comunità"Ormai manca meno di un mese all’accensione del braciere olimpico allo stadio San Siro di Milano, in una cerimonia inaugurale attesissima che... Addio a Irene di Grecia, la famiglia reale spagnola riunita a MadridIl re, la regina e le figlie, insieme al resto della famiglia, hanno omaggiato la loro «zia Pecu» alla Cattedrale Ortodossa dei Santi Andrea e...