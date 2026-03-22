CITOFONARE RAI2 | PEREGO-BARALE RIACCENDONO IL MEZZOGIORNO CON TANTI VIP

Citofonare Rai2 torna ad accendere il mezzogiorno del fine settimana della seconda rete Rai. Al timone la confermatissima Paola Perego e la new entry Paola Barale. Formula confermata dalla scorsa stagione con messa in onda però raddoppiata. La Tv di Stato ha infatti premiato il talk show mandandolo in onda il sabato e la domenica. Citofonare Rai2, nato nel 2021 per rivitalizzare la fascia del tardo mattino e del pranzo della domenica di Rai2, riprenderà la programmazione sabato 4 aprile 2026. La formula della trasmissione rimane invariata tra leggerezza e racconto dell’Italia con tanti vip che verranno accolti dalle tue splendide padrone di casa Perego e Barale. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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Le due Paola (Perego e Barale) del weekend3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni settimana in anteprima nella newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch ... vanityfair.it

«Al momento, però, la diretta interessata non ha commentato la vicenda. » Simona Ventura non sarà più alla guida di Citofonare Rai2 insieme a Paola Perego. Pare che questa decisione sia arrivata a seguito del suo recente passaggio a Mediaset, oltre alla s facebook

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