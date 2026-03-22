Ciclismo Pellizzari si mette in evidenza anche alla Milano-Sanremo

Durante la Milano-Sanremo, il ciclista italiano Giulio Pellizzari ha mostrato un buon livello di forma, attirando l’attenzione tra i concorrenti. La corsa è stata vinta dal ciclista sloveno Tadej Pogacar in 6 ore, 35 minuti e 49 secondi. Oltre a Pellizzari, in gara erano presenti altri atleti italiani come Ganna, Ciccone e Bettiol, tutti impegnati nella classica.

In casa Italia gli occhi erano puntati su Filippo Ganna, Giulio Ciccone, Giulio Pellizzari e Alberto Bettiol per la classica Milano-Sanremo vinta da Tadej Pogacar (UAE) in 6h35’49“. Il camerte Pellizzari ha chiuso al 40° posto a dieci secondi dallo sloveno, nel gruppo inseguitore dei battistrada. In gara c’è stato subito un colpo di scena quando la macchina che precede il gruppo dei ciclisti sbaglia percorso inducendo all’errore alcuni atleti costretti poi a fare il percorso inverso. Poco prima della Cipressa c’è anche una caduta, in cui rimane coinvolto proprio Pellizzari, assieme – tra gli altri – a Pogacar, Wout Van Aert, Matteo Jorgenson e Biniam Girmay. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Pellizzari si mette in evidenza anche alla Milano-Sanremo Articoli correlati Milano-Sanremo 2026: Roglic e Pellizzari mirano alla top 5La Red Bull-Bora-hansgrohe confermerà la presenza di Primoz Roglic e Giulio Pellizzari sulla linea di partenza della Milano-Sanremo 2026, fissata per... Leggi anche: Ciclismo, il "marziano" Tadej Pogacar entra nella storia: conquistata anche la Milano-Sanremo Contenuti e approfondimenti su Ciclismo Pellizzari si mette in... Temi più discussi: Sanremo, Pellizzari pronto al debutto. E la Red Bull vuole blindarlo fino al 2030; Pellizzari si gode la maglia azzurra e aggiunge la Milano-Sanremo al suo programma; Pidcock vince la Milano-Torino, Pellizzari quarto; LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: rasoiata vincente di Pidcock a Superga. Pellizzari ottimo quarto. Milano-Sanremo: Pogacar cade, rimonta e trionfa per la prima volta nella ClassicissimaLeggi su Sky Sport l'articolo Milano-Sanremo: Pogacar cade, rimonta e trionfa per la prima volta nella Classicissima ... sport.sky.it Milano Sanremo 2026, impresa Pogacar. Cade, si ferisce, recupera e batte in volata Pidcock. Primo trionfo nella Classicissima. «Finalmente ce l'ho fatta»Edizione che resterà nella storia. Lo sloveno al sesto tentativo vince anche la Classicissima quando sembrava impossibile dopo la caduta ai -30 km. Poi lo show su Cipressa e Poggio, quindi la volata v ... corriere.it Era uno dei grandi attesi per la Milano-Sanremo, e non ha tradito le attese: Tadej Pogacar scrive nuove pagine di storia del ciclismo. Paolo Pacchioni #NonStopNews LIVE Link in Bio x.com Pogacar show alla Milano - Sanremo: lo sloveno cade, si rialza, va in fuga e vince allo sprint. E' il suo primo successo alla "Classicissima": un'impresa sensazionale Leggi l'articolo tinyurl.com/3aatxvtu facebook