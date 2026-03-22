chivu inter il tecnico nerazzurro a caccia di un record storico alla sua prima stagione completa da allenatore tra i pro

Il tecnico nerazzurro, alla sua prima stagione completa come allenatore professionista, punta a stabilire un record storico con la sua squadra. Durante questa annata, ha l’obiettivo di raggiungere una determinata quota di punti, che rappresenta un traguardo importante nel suo percorso alla guida dei nerazzurri. La stagione si sta rivelando un’occasione per mettere alla prova le sue capacità e portare avanti il progetto tecnico.

Inter News 24 Chivu Inter, per il tecnico nerazzurro stagione personale da record: obiettivo raggiungere questa quota punti al primo anno tra i grandi. Nonostante un piccolo rallentamento nelle ultime due partite di campionato contro Milan e Atalanta, l’ Inter di Cristian Chivu continua a mantenere un passo convincente nella corsa allo scudetto. La squadra nerazzurra, che è in piena lotta per il tricolore, ha dato segnali di solidità, e Chivu, alla sua prima stagione completa sulla panchina dell’Inter, potrebbe realizzare un traguardo che sarebbe da record. Un record da allenatore: 89 punti per Chivu. La proiezione dei punti per l’ Inter di Chivu suggerisce che la squadra potrebbe chiudere la stagione con ben 89 punti, una cifra che rappresenterebbe un risultato straordinario alla prima stagione piena da allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

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