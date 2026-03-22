Chiesa si avvicina il ritorno in Serie A | la pista più concreta | CM

Federico Chiesa potrebbe presto tornare in Serie A, con una trattativa che sembra procedere verso una soluzione concreta. Dopo essere stato convocato in Nazionale, l’attaccante vive un momento importante della sua carriera e le voci sul suo futuro si fanno più intense. La situazione attuale riguarda principalmente le trattative tra il giocatore e le squadre interessate.

Dopo la convocazione in Nazionale, altra super notizia per Federico Chiesa: ecco le ultimissime sul suo futuro. C’è anche Federico Chiesa tra i 28 convocati del ct Gattuso per i playoff Mondiali che vedranno l’Italia affrontare l’Irlanda del Nord nella semifinale del prossimo 26 marzo. Una scelta singolare, se si considera che l’ex Juventus non vive un grandissimo momento a Liverpool dove continua a essere impiegato col contagocce da Arne Slot. Federico Chiesa (foto Ansa) – Calciomercato.it Proprio per questo motivo, la sua avventura in Premier League sembra essere arrivata ormai al capolinea e si continua a parlare con insistenza di un suo ritorno in Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Chiesa, si avvicina il ritorno in Serie A: la pista più concreta | CM Articoli correlati Chiesa Juve, la pista si accende per il ritorno dell’ex Fiorentina a Torino: occhio alla concorrenza in Serie A. C’è l’interesse della big, ecco qualedi Redazione JuventusNews24Chiesa Juve, i bianconeri puntano sul fattore Spalletti per superare la concorrenza giallorossa di Gian Piero Gasperini Il... Icardi, tutto vero: si avvicina l’atteso ritorno in Serie ANuovi voci su un possibile ritorno di Mauro Icardi nel campionato di Serie A: ecco cosa sta succedendo in queste ore. Contenuti utili per approfondire Chiesa si avvicina il ritorno in Serie... Temi più discussi: Una partecipazione consapevole e coraggiosa; Weekend di formazione per animatori; Il Vescovo Martinelli: La Chiesa dei lavoratori immigrati messa alla prova dalla guerra; Capodanno pisano: alla chiesa della Spina torna l'Infiorata dell'Annunciazione. Gran Madre, si avvicina la fine dei lavoriBuone notizie per il centro di Torino, si avvicina la fine dei lavori della Chiesa della Gran Madre di Dio: ecco quando si concluderanno i lavori. Ottime notizie per il centro di Torino: la Chiesa del ... zipnews.it Bologna riscopre San Barbaziano: l’ex chiesa restaurata entra tra i migliori progetti europeiA Bologna potete visitare uno dei restauri più interessanti d’Europa: l’ex Chiesa di San Barbaziano riapre dall’1 al 3 aprile con visite guidate gratuite ... siviaggia.it Nella chiesa di San Giacomo solamente 400 posti riservati. La distanza con l'attuale corso della Lega - facebook.com facebook H. 21:00 La dottrina sociale della #chiesa oggi Osservatorio internazionale Card. Van Thuan x.com