Chiedilo a Zona Wrestling #809 and no more!

In questa puntata di Zona Wrestling #809, i protagonisti affrontano un momento difficile, esprimendo il desiderio che questa giornata non si verificasse. Uno dei partecipanti rivela di aver sperato a lungo in un momento diverso, ma alla fine riconosce che l’evento tanto temuto è diventato realtà. La conversazione si concentra su questa realtà senza approfondimenti o interpretazioni aggiuntive.

Speravo che questo giorno non arrivasse mai. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato, ma speravo, comunque, che non arrivasse mai. E’ con il cuore in mano infatti, che annuncio che questa edizione del Chiedilo a Zona Wrestling, la numero 809, sarà l’ultima. Il Wrestling è cambiato. E’ più aperto, più fruibile, più esposto, meno segreto. Il Wrestling adesso è per tutti, e nonostante quelli come me siano felici di questo, perché tanto hanno lavorato perché fosse cosi, spingendolo, difendendolo, spiegandolo, adesso è triste dover lasciare la rubrica che per più di 15 anni ha accompagnato le domeniche qui su Zona Wrestling. Non sono tanti, ormai, coloro che hanno curiosità da sfamare, opinioni da discutere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Chiedilo a Zona Wrestling #798Buona domenica a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti all’ultima edizione del 2025 del Chiedilo a Zona Wrestling, la numero 798.

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