chiedetevi solo se questa giustizia oggi funziona

Oggi si discute della funzionalità del sistema di giustizia in Italia e della possibilità di riformarlo. Un cittadino ha deciso di votare, considerando questa come l’ultima occasione per cambiare le cose. Si propone di introdurre un processo più moderno, con accuse e difesa sullo stesso piano e un giudice terzo che decide sulla colpevolezza o innocenza.

Andrò a votare. È l'ultima occasione per l'Italia. Possiamo attuare la Costituzione e introdurre anche nel nostro Paese il processo moderno, dove accusa e difesa sono sullo stesso piano e un giudice terzo decide su innocenza o colpevolezza. Emettendo una sentenza indipendente, come succede da decenni in tutte le democrazie del mondo. Noi ci abbiamo messo quasi ottant'anni ad arrivare qui. Nel 1988 il partigiano e giurista Giuliano Vassalli cercò di cancellare dai nostri codici l'ultimo residuato fascista rimasto in vigore dopo che i padri costituenti avevano costruito il perimetro della nascente Repubblica italiana. E oggi spetta a noi dire... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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