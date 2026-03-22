Voleva sorprenderla, provocarne una reazione, invece ha incassato una lezione di democrazia dalla premier Giorgia Meloni. Filippo Moini, 18 anni, ieri ha incontrato la Meloni e, al momento di scattare la foto, ha avviato un video rivelando con un sorriso: “ È il mio primo voto, ma voto no al referendum ”. La reazione della premier, inizialmente sorpresa, è stata elegante e per nulla irrispettosa, anzi. “Ma come voti no.”, gli ha detto col sorriso, per poi aggiungere: “ E vabbè, è la democrazia. Funziona così ”. Il video, ripubblicato su TikTok dalla fidanzata del giovane, Benedetta Sommaruga, ha rapidamente fatto il giro della rete, diventando virale e riaccendendo il dibattito online sul confronto diretto tra cittadini e politica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Chiede un selfie alla Meloni poi cerca di irritarla: “Io voto no”. Ma lei gli sorride e gli dà una lezione… (video)

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