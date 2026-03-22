Domenica 22 marzo, Gerry Scotti sarà in prima serata su Canale5 con una nuova puntata di Chi vuol essere Milionario – Il Torneo. La trasmissione andrà in onda subito dopo La Ruota della Fortuna e vedrà la partecipazione di Samira Lui, che affiancherà il conduttore durante l’appuntamento. La puntata sarà trasmessa in prima serata come di consueto.

Gerry Scotti torna nella prima serata di Canale5, domenica 22 marzo, con una nuova puntata di Chi vuol essere Milionario – Il Torneo, in onda subito dopo La Ruota della Fortuna, altro immancabile appuntamento del piccolo schermo dove è affiancato dalla bellissima Samira Lui. Anche in questa puntata il game show si preannuncia ricco di colpi di scena e decisioni difficili per tentare la scalata al montepremi e raggiungere l’obiettivo più ambito, ovvero quello di vincere 1 milione di euro. Chi vuol essere Milionario – Il Torneo, le anticipazioni del 22 marzo Nuovo imperdibile appuntamento per tutti i fan dei quiz televisivi: domenica 22 marzo torna su Canale 5 Chi vuol essere milionario – Il Torneo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi vuol essere Milionario – Il Torneo, le anticipazioni del 22 marzo

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