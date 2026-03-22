''Spero che chi vota Sì possa morire domani''. È la frase, accompagnata dagli applausi del pubblico, pronunciata dal comico Giorgio Montanini durante un monologo di stand-up e rilanciata sui social dallo stesso artista attraverso una clip dello spettacolo, che sta alimentando la polemica mentre sono aperte le urne per il referendum sulla giustizia. Nel video, Montanini affronta il tema della consultazione con il suo consueto registro provocatorio e tagliente: ''La Costituzione l'hanno scritta i nostri padri fondatori contro il nazifascismo, perché si ricordavano chi erano i fascisti. Io voto No a prescindere. Con i fascisti voto No sempre''. Le parole del comico hanno suscitato reazioni critiche, in particolare da parte di ambienti favorevoli al ''Sì''. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Chi vota Sì possa morire domani": la satira choc del comico Montanini. E il deputato M5s mette like

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