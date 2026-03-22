L’ex fidanzata di Pif è una donna lontana dallo spettacolo, l’attivista Nabila Ben Chaled: i due diventavano genitori di Emilia, la loro unica figlia, nata nel 2020. Stasera l’artista palermitano sarà con Giusy Buscemi tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa, dove presenterà il nuovo film che lo vede dietro la macchina da presa Che Dio Perdona Tutti nelle sale dal 2 aprile. Palermitano nato nel 1972, Pierfrancesco Dliberto detto Pif eredita dal padre il regista Maurizio Diliberto, la passione per il cinema. Conseguita la maturità, inizia a dedicarsi alla settima arte seguendo dei corsi a Londra per poi debuttare come assistente alla regia per Franco Zeffirelli in Un tè con Mussolini (1999) e poi Marco Tullio Giordana ne I cento passi l’anno successivo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Nabila Ben Chaled, l’ex fidanzata di Pif (e madre della figlia Emilia)

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