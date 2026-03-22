Cezza relatrice al convegno sugli animali

Durante un convegno sugli animali, un relatrice ha condiviso la propria esperienza, che spazia dalla Martesana a Bruxelles, accumulata in 29 anni di lavoro tra canili e funzioni istituzionali. Ha illustrato il percorso professionale e le attività svolte nel settore, offrendo un quadro delle sue competenze nel campo animale. La discussione ha coinvolto diverse figure del settore, puntando l’attenzione sull’esperienza accumulata nel tempo.

Dalla Martesana a Bruxelles, "per portare 29 anni di esperienza fra box di canili e uffici delle istituzioni. E la voce e le istanze di chi lavora sul campo, sporcandosi le mani fra criticità e vere emergenze". C’è anche il nome di Elisa Cezza, referente del canile rifugio di Segrate e esperta di benessere animale di Anci, nell’elenco dei relatori dell’incontro "Regolamento per il benessere e la tracciabilità di cani e gatti: il modello italiano nel dibattito europeo", organizzato per l’8 aprile prossimo dall’eurodeputata Isabella Tovaglieri nell’ambito del dibattito in corso per il nuovo regolamento unico europeo sul benessere animale. Con... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cezza relatrice al convegno sugli animali Articoli correlati "I cavalli non si mangiano": al via alla Camera l'iter della Pdl Brambilla sugli equidi come animali d'affezionePer la prima volta il Parlamento italiano esamina una proposta di legge per dichiarare gli equidi animali d'affezione e, conseguentemente, vietarne... "Gli amici cavalli non si mangiano". Al via alla Camera l'iter della Pdl Brambilla sugli equidi come animali d'affezionePer la prima volta il Parlamento italiano esamina una proposta di legge per dichiarare gli equidi animali d’affezione e, conseguentemente, vietarne...