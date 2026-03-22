Alberto Cerri è entrato in campo durante la partita, contribuendo con un gol e un assist in un momento chiave. Il suo ingresso ha segnato una svolta nel secondo tempo, dopo un primo tempo complicato. La sua grinta e determinazione sono state evidenti, e il suo impatto si è fatto sentire sul risultato finale. La squadra ha cercato di ribaltare il punteggio, sostenuta anche dalla sua energia.

Il suo ingresso in campo è stato un po’ lo spartiacque del match: Alberto Cerri è riuscito a portare in dote un gol e un assist dopo un primo tempo abbastanza difficile. Eppure, la sua esultanza ha dimostrato tanto, anche al pubblico del Manuzzi. "Nell’ultimo periodo sono cambiate tante cose – ha spiegato l’attaccante –, non è facile mettere in campo subito le nuove idee che il mister ci ha chiesto. Ci vuole pazienza e fiducia, ma alla fine ci siamo riusciti. Nonostante lo svantaggio e contro un avversario forte, che sta disputando un campionato importante abbiamo trovato le energie che sono state poi determinanti a svoltare. Siamo contenti per la vittoria, che abbiamo voluto e cercato per tanto tempo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cerri: grinta e rabbia per il ribaltone: "Valiamo e vogliamo dimostrarlo"

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