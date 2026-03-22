C’è un altro Alcaraz da cui guardarsi | Jaime fratellino del n1 del mondo lascia il segno e che colpo a Murcia!

C’è un cognome che torna a farsi spazio nei radar del tennis giovanile internazionale, ed è inevitabilmente lo stesso che da anni caratterizza il circuito maggiore: quello di Carlos Alcaraz. Ma questa volta i riflettori non sono puntati sul numero uno del mondo, bensì sul fratello minore, Jaime, che sta iniziando a costruire un percorso tutto suo, fatto di risultati concreti e segnali tecnici difficili da ignorare. A soli 14 anni — ne compirà 15 l’8 giugno — il fratellino di Carlitos ha già messo in bacheca un titolo significativo nel panorama giovanile, imponendosi nel Challenger Under 15 disputato a Murcia, città simbolo per la famiglia e culla della crescita tennistica dei due fratelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - C’è un altro Alcaraz da cui guardarsi: Jaime, fratellino del n.1 del mondo, lascia il segno e che colpo a Murcia!

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