C’è il via libera alla ricostruzione della chiesa

L’ufficio per la ricostruzione ha approvato i lavori di riparazione e rafforzamento della chiesa di San Michele Arcangelo a Ripatransone. L’intervento riguarda la riparazione dei danni e il miglioramento strutturale dell’edificio. La decisione consente di avviare ufficialmente le operazioni di intervento sul sito. La chiesa potrà quindi essere sottoposta alle operazioni di ripristino previste dal progetto approvato.

Via libera dell’ufficio per la ricostruzione all’intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della chiesa di San Michele Arcangelo a Ripatransone. Il progetto prevede il consolidamento di volte a botte, a crociera e a cupola tramite placcaggio estradossale con rete in fibra naturale; il rinforzo di volte e controsoffitti in camorcanna con fibre di vetro; la riparazione delle lesioni murarie con tecnica del cuci e scuci; la ristilatura dei giunti con malte certificate; cerchiature interne al campanile e interventi di ripristino, inclusa la tinteggiatura a calce delle superfici interne. Il costo complessivo è di 1.012.000 euro. "Le chiese sono beni da tutelare e valorizzare anche sotto il profilo turistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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