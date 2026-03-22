Il regista Nicola De Toma annuncia il suo nuovo progetto intitolato “Dalla terra di mezzo all’Italia”, dedicato a scoprire aspetti poco conosciuti di Tolkien. Dopo aver letto il libro di Oronzo Cilli, Tolkien in Italia, De Toma ha deciso di raccontare un episodio della vita dello scrittore, che include un viaggio a Venezia e Assisi. La narrazione si concentra su questo viaggio e sui luoghi visitati.

«Dopo aver letto il libro di Oronzo Cilli, Tolkien in Italia, mi è venuta voglia di raccontare un episodio poco conosciuto della vita del noto scrittore: un viaggio che lo porterà a visitare città come Venezia e Assisi». Il regista Nicola De Toma, racconta così la nascita del documentario Dalla terra di mezzo all’Italia, che andrà in onda il 25 marzo su Raiplay. Come Tolkien ha influenzato la cultura italiana? «Negli anni ‘70, da una parte nascono i campi Hobbit e dall’altra nasce il fenomeno degli indiani metropolitani. In Abruzzo viene creata la Contea Gentile che è stata ricostruita e dove migliaia di persone ogni anno vanno per sentirsi come in una contea tolkieniana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «C’è ancora un Tolkien da scoprire. Lo raccontiamo in “Dalla terra di mezzo all’Italia”». Parla il regista Nicola De Toma

Articoli correlati

Leggi anche: Da Gramsci a Tolkien, la battaglia per l’egemonia culturale adesso passa per la Terra di Mezzo

Nayt: «In Italia gli stipendi non crescono da anni, uscire dalla povertà richiede generazioni. E il modo in cui raccontiamo le donne è un grande problema»io Individuo di nayt - sì, le minuscole e le maiuscole sono giuste - non è «un disco sul rapporto tra la società e l’individuo».

Una selezione di notizie su C'è ancora un Tolkien da scoprire Lo...

Temi più discussi: Tolkien, studioso Cilli: Amava Dante e Venezia, colpito da spiritualità di San Francesco; Il Signore degli Anelli, Elijah Wood ammette di non aver mai finito i libri; Tolkien: necessità e critica della guerra, oltre cento persone per l'incontro con Wu Ming 4; Il Signore degli Anelli: recensione del capolavoro fantasy di Tolkien.

Tolkien, studioso Cilli: Amava Dante e Venezia, colpito da spiritualità di San FrancescoIl documentario 'Dalla Terra di Mezzo all'Italia- Un viaggio inaspettato' sarà presentato il 18 marzo nell'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati ... adnkronos.com

Tolkien nel segno di San Francesco: Assisi rappresentava per lo scrittore la spiritualitàCattolico, fervente praticante, colpito dalla spiritualità di Assisi e San Francesco. È questo il ritratto inedito di J. R. R. Tolkien che emerge in Dalla Terra di Mezzo all'Italia - Un viaggio inaspe ... corrieredellumbria.it

#tolkiendì Il 21 marzo del 2011 iniziano le riprese principali de “Lo Hobbit”, una serie di tre film live-action basati sull'omonimo romanzo di J.R.R. Tolkien. Tutti e tre i film sono stati diretti da Peter Jackson e sono stati concepiti come prequel del precedente prog facebook