Controllo della Polizia in via Padre Kolbe: l’uomo, residente a Lettere, aveva precedenti specifici. Il controllo serale della Polizia di Stato. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne di Lettere, con precedenti di polizia anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, impegnati nei servizi di controllo del territorio. Il fermo in via Padre Kolbe. Durante il pattugliamento, nel transitare in via Padre Kolbe, i poliziotti hanno controllato un uomo che viaggiava a bordo di uno scooter. Nel corso delle verifiche, l’uomo è stato trovato in possesso di un involucro contenente cocaina, per un peso complessivo di circa 350 grammi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Castellammare di Stabia, fermato con 350 grammi di cocaina: arrestato 40enne

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