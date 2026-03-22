Castagna del Monte Amiata Igp Dalla Regione il nuovo disciplinare

La Giunta regionale ha approvato la modifica del disciplinare di produzione della Castagna del Monte Amiata Igp. La decisione è stata presa dopo la richiesta di un gruppo di produttori locali iscritti al circuito di controllo dell’Igp. La modifica riguarda le regole di produzione e la tutela della castagna, che continuerà a essere riconosciuta con l’indicazione geografica protetta.

Via libera dalla Giunta regionale alla modifica del disciplinare di produzione della Castagna del monte Amiata Igp (Indicazione Geografica Protetta), a seguito della richiesta presentata da un gruppo di produttori locali iscritti al circuito di controllo dell’Igp e rappresentativi della Igp. Come spiega l’assessore all’Economia, attività produttive e agricoltura, Leonardo Marras, "parliamo di un settore che torna competitivo dopo gli anni del forte calo produttivo dovuto all’infestazione da cinipide, che ha determinato quasi l’azzeramento della produzione di castagne fresche, prodotto per il quale la castagna del Monte Amiata ha ottenuto la Igp nel 2000. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castagna del Monte Amiata Igp . Dalla Regione il nuovo disciplinare Articoli correlati Leggi anche: Valbasca e Monte Goi: 440mila euro dalla Regione per la sicurezza del territorio Leggi anche: Monte Amiata, neve e polemiche. Il caso degli impianti chiusi Tutti gli aggiornamenti su Castagna del Monte Amiata Igp Dalla... Temi più discussi: Castagna Monte Amiata Igp, novità nel disciplinare: ampliata l’area di produzione; Castagna del Monte Amiata Igp . Dalla Regione il nuovo disciplinare; La Castagna del Monte Amiata IGP ha un nuovo disciplinare; Castagna del Monte Amiata Igp, aggiornato il disciplinare per sostenere produttori, mercato e redditività. Castagna del Monte Amiata IGP, via al nuovo disciplinare per rilanciare la certificazioneNuovo passo avanti per il rilancio della Castagna del Monte Amiata IGP. La Giunta regionale ha dato il via libera alla modifica del disciplinare di produzione, accogliendo la richiesta avanzata da un ... radiosienatv.it Castagna Monte Amiata IGP, nuovo disciplinare per rilanciare certificazione del prodottoLa Giunta regionale dà il via libera alla modifica del disciplinare di produzione della Castagna del Monte Amiata IGP, ampliando l'area di produzione e introducendo novità per favorire la competitivit ... maremmanews.it L'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana esprime soddisfazione per l'approvazione della modifica del disciplinare di produzione della Castagna del Monte Amiata IGP - facebook.com facebook Castagna Monte Amiata IGP, nuovo disciplinare per rilanciare certificazione del prodotto x.com