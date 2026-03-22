Castagna amiatina Igp Modifiche importanti al Disciplinare

La Giunta regionale ha approvato le modifiche al disciplinare di produzione della Castagna del Monte Amiata Igp, uno dei prodotti più rappresentativi della zona. Le nuove regole arrivano in risposta alle richieste del territorio e mirano a rinnovare le modalità di produzione. La decisione riguarda direttamente gli operatori locali coinvolti nella coltivazione e nella commercializzazione di questa castagna.

Nuovo impulso per uno dei prodotti simbolo dell’Amiata. La Giunta regionale ha approvato la modifica del disciplinare di produzione della Castagna del Monte Amiata Igp, accogliendo le richieste avanzate dal territorio. Un risultato accolto con soddisfazione dall’ Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana. "Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto – afferma Daniele Rossi, sindaco di Seggiano e delegato all’agricoltura per l’Unione –. Si tratta di modifiche attese da tempo, che permettono un ampliamento del territorio di produzione e introducono importanti novità come la certificazione delle pezzature medie, la possibilità di utilizzare la dicitura Igp anche nei prodotti trasformati e la vendita frazionata". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castagna amiatina Igp. Modifiche importanti al Disciplinare Articoli correlati Castagna del Monte Amiata Igp . Dalla Regione il nuovo disciplinareVia libera dalla Giunta regionale alla modifica del disciplinare di produzione della Castagna del monte Amiata Igp (Indicazione Geografica Protetta),... Importanti modifiche alla circolazione treni sulla linea storica Salerno-NapoliPer consentire a RFI di eseguire lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea storica Napoli – Salerno, via Cava de’ Tirreni, nelle notti di... Una raccolta di contenuti su Castagna amiatina Temi più discussi: Castagna amiatina Igp. Modifiche importanti al Disciplinare; Castagna Monte Amiata Igp verso il rilancio: l’ok della Regione al nuovo disciplinare; Castagna Monte Amiata IGP: nuova frontiera per la certificazione del prodotto con modifiche al disciplinare; Castagna del Monte Amiata Igp . Dalla Regione il nuovo disciplinare. Castagna del Monte Amiata Igp . Dalla Regione il nuovo disciplinareVia libera dalla Giunta regionale alla modifica del disciplinare di produzione della Castagna del monte Amiata Igp (Indicazione Geografica ... msn.com Castagna del Monte Amiata IGP, via al nuovo disciplinare per rilanciare la certificazioneNuovo passo avanti per il rilancio della Castagna del Monte Amiata IGP. La Giunta regionale ha dato il via libera alla modifica del disciplinare di produzione, accogliendo la richiesta avanzata da un ... radiosienatv.it Notizie da Unione dei Comuni Amiata Grossetana Castagna del Monte Amiata IGP: approvato il nuovo disciplinare Un passo importante per il futuro della castanicoltura amiatina. La Giunta Regionale Toscana ha approvato la modifica del disciplinare di pro - facebook.com facebook Castagna Monte Amiata IGP, nuovo disciplinare per rilanciare certificazione del prodotto x.com