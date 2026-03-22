A Cascina Cernuschi, situata su viale Mirabello nel Parco di Monza, si trova il Posto Fisso dei Carabinieri a cavallo, l’unico in Italia con funzioni di presidio e rappresentanza. La struttura ospita l’ultimo maniscalco ancora attivo e rappresenta un punto di riferimento per le attività equestri delle forze dell’ordine nella regione. La cascina è aperta al pubblico e si trova all’interno di un’area protetta.

Situata su viale Mirabello, all’interno del Parco di Monza, la Cascina Cernuschi è la sede del Posto Fisso dei Carabinieri a cavallo, unico in Italia, con funzioni di presidio e rappresentanza. Tante le famiglie, che in queste ore visitano il bene aperto dal Fai, per conoscere sia la storia dell’edificio (nato nel periodo asburgico come stalla-fienile e poi riprogettato nel 1847), sia le attività del reparto. Nella selleria, i volontari mostrano selle e bardature utilizzate sia nelle attività operative quotidiane sia nelle parate ufficiali. Il brigadiere Davide Menegazzo è l’ultimo maniscalco, formato alla scuola militare, prossimo alla pensione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cascina Cernuschi. L’ultimo maniscalco e l’Arma a cavallo

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Tutto quello che riguarda Cascina Cernuschi

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Immaginate di entrare in una caserma immersa nel verde di uno dei parchi più grandi d'Europa, dove i militari fanno le ronde a cavallo. La Cascina Cernuschi, nel cuore del Parco di Monza, è sede del Posto Fisso dei Carabinieri a cavallo, l'unico in Italia, dal 1 - facebook.com facebook