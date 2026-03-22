Trenta residenti della frazione di Forcatura, nota come “Terrazza sul Lago di Colfiorito” nel comune di Foligno, hanno scritto un’istanza rivolta all’Economato del Vaticano e alla Parrocchia Maria S. La richiesta riguarda l’intervento urgente sulla casa canonica, che risulta in condizioni inagibili. La situazione ha spinto i residenti a chiedere un intervento immediato per risolvere il problema.

FOLIGNO - Trenta residenti della frazione di Forcatura, nota come “Terrazza sul Lago di Colfiorito”, nel comune di Foligno, hanno firmato un’istanza indirizzata all’Economato del Vaticano, alla Parrocchia Maria S.S. Assunta, alla Diocesi, al Comune di Foligno, ai vigili del fuoco, alla Regione Umbria e alla Soprintendenza archeologia chiedendo interventi urgenti sull’edificio noto come “Casa Canonica”, situato nella piazzetta principale della frazione. "L’immobile – spiegano –, già gravemente danneggiato dal sisma del 1997, versa ancora in stato di inagibilità e rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica. Negli anni, segnalazioni ripetute, l’ultima il 22 agosto 2025, hanno portato all’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali per la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa canonica inagibile: "Intervenire al più presto"

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