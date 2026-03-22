Caro carburanti il conto è salato | oltre cinquemila imprese umbre coinvolte nella tempesta diesel

Da lanazione.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre cinquemila imprese umbre sono coinvolte nella crisi dei prezzi dei carburanti, che ha avuto inizio con l’aumento dei costi del diesel. La situazione si è aggravata con l’inizio della guerra in Iran, causando un impatto significativo sull’economia locale. La crisi ha portato a un incremento dei costi e a difficoltà per molte aziende della regione.

Perugia, 22 marzo 2026 – Il caro carburanti scattato con l’inizio della guerra in Iran, continua a pesare come un macigno anche sull’economia umbra. Nonostante i recenti interventi del Governo per calmierare i prezzi, i numeri parlano chiaro: dall’inizio del 2026 il diesel è aumentato del 20,9%, con un rincaro di circa 34 centesimi al litro, mentre la benzina è salita in modo più contenuto, intorno al 3%. Un incremento che colpisce in modo diretto non solo le famiglie, ma pure tutte quelle attività che vivono su strada. In Umbria, secondo i dati elaborati dalla Cgia di Mestre, sono 5.094 le imprese appartenenti ai cosiddetti “professionisti della strada”: agenti di commercio, autotrasportatori, taxi e Ncc, oltre ai bus operator. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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