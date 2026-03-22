Caro carburanti il conto è salato | oltre cinquemila imprese umbre coinvolte nella tempesta diesel

Oltre cinquemila imprese umbre sono coinvolte nella crisi dei prezzi dei carburanti, che ha avuto inizio con l’aumento dei costi del diesel. La situazione si è aggravata con l’inizio della guerra in Iran, causando un impatto significativo sull’economia locale. La crisi ha portato a un incremento dei costi e a difficoltà per molte aziende della regione.

Perugia, 22 marzo 2026 – Il caro carburanti scattato con l’inizio della guerra in Iran, continua a pesare come un macigno anche sull’economia umbra. Nonostante i recenti interventi del Governo per calmierare i prezzi, i numeri parlano chiaro: dall’inizio del 2026 il diesel è aumentato del 20,9%, con un rincaro di circa 34 centesimi al litro, mentre la benzina è salita in modo più contenuto, intorno al 3%. Un incremento che colpisce in modo diretto non solo le famiglie, ma pure tutte quelle attività che vivono su strada. In Umbria, secondo i dati elaborati dalla Cgia di Mestre, sono 5.094 le imprese appartenenti ai cosiddetti “professionisti della strada”: agenti di commercio, autotrasportatori, taxi e Ncc, oltre ai bus operator. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caro carburanti, il conto è salato: oltre cinquemila imprese umbre coinvolte nella “tempesta diesel” Articoli correlati Il caro carburanti spaventa i ravennati, diesel oltre 2 euro al litro. Autotrasportatori: "Imprese in difficoltà"Il Comitato unitario dell’autotrasporto di Ravenna alle istituzioni: "Monitorare con attenzione l’andamento dei prezzi e di valutare eventuali... I prezzi di benzina e diesel in forte salita, con il Brent che schizza oltre gli 80 dollari: la guerra in Iran accende il caro carburantiBenzina e diesel in rialzo, Brent sopra 80 dollari dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran. Una selezione di notizie su Caro carburanti Temi più discussi: Caro carburanti, il conto è salato: oltre cinquemila imprese umbre coinvolte nella tempesta diesel; Caro carburanti, il conto della crisi pesa sugli italiani. Aumento di 16,5 milioni di euro al giorno; Benzina, da oggi in vigore lo sconto di 25 cent. Il conto degli aiuti pagato dai ministeri. Le cifre; Caro carburante, Salvini da Milano annuncia il tetto al diesel: Subito sotto 1,90 euro. Caro carburanti? Il bonus batte l'accisa mobileMeglio un vero aiuto verso i redditi bassi che cinque centesimi a tutti con una misura a pioggia Il Campo largo ha chiesto di attivare l'accisa mobile, il meccanismo del 2007 che destina l’extragettit ... ilfoglio.it Caro carburanti, opposizione critica il decreto del governo: troppo poco e troppo tardi, è uno spotUn spot a pochi giorni dal referendum. Così i partiti bollano il decreto sul prezzo dei carburanti del governo. Di fronte al caro carburanti, l'esecutivo tira fuori un taglio delle accise di 25 cente ... repubblica.it Caro carburanti, Mimit fornisce alla Guardia di Finanza l’elenco dei distributori che non hanno adeguato i prezzi https://qds.it/carburanti-mimit-gdf-nuovo-elenco-distributori-non-hanno-adeguato-prezzi-caro-rifornimento/ facebook Caro carburanti, rialzi in Sicilia nonostante le misure del Governo Da oggi accise tagliate di 25 centesimi al litro per 20 giorni. Ma resta alto il rischio di speculazioni: il @Codacons denuncia nuovi aumenti nei distributori dell'Isola @TgrRai x.com