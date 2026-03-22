A Genova, durante la notte di capodanno del 1965, Lisetta Carmi incontra per la prima volta i travestiti del lungomare e chiede di poterli fotografare. Poco dopo, a Villa Ghirlanda, Carmi e Benassi discutono delle loro opere, commentando che sono come le braci di un’unica stella. L'incontro tra i due artisti si svolge in un contesto di confronto e ispirazione reciproca.

È la notte di capodanno del 1965 quando Lisetta Carmi, a Genova, incontra per la prima volta i travestiti del lungomare e chiede di poterli fotografare. Da quell’incontro nasce un legame destinato a durare sette anni e un rapporto di fiducia profondo con una comunità allora invisibile. Quei ritratti diventano il racconto partecipe di viaggiatori alla ricerca di nuove identità. A quasi 50 anni di distanza, con un’estetica cruda e potente, Jacopo Benassi torna negli stessi vicoli per ripercorrere quelle storie e incontrare le ultime testimoni, Rossella e Ursula, sopravvissute a quella stagione irripetibile, attivando un dialogo tra generazioni e sensibilità differenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carmi e Benassi a Villa Ghirlanda: "Sono le braci di un’unica stella"

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