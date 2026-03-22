Durante le batterie dei 60 ostacoli ai Mondiali Indoor, le atlete italiane Carmassi e Di Lazzaro sono state eliminate in batteria. La sessione mattutina della terza giornata si è conclusa senza qualificazioni per le due atlete, mentre la manifestazione si svolge presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun in Polonia. L’evento prosegue con le gare successive in programma oggi.

Bilancio negativo per l’Italia al termine delle batterie femminili dei 60 ostacoli in chiusura della sessione mattutina della terza e ultima giornata dei Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in corso di svolgimento presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun (in Polonia). Le due azzurre impegnate non sono riuscite infatti a superare il taglio, vedendo sfumare l’accesso alle semifinali del pomeriggio. Peccato soprattutto per Giada Carmassi, che poteva sicuramente ambire al passaggio del turno ma non è andata oltre un discreto 8.05 insufficiente per rientrare nei sei tempi di ripescaggio. La 31enne friulana, quinta classificata nella sua batteria (il terzo posto che garantiva la qualificazione diretta è andato alla slovena Nika Glojnaric con 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carmassi e Di Lazzaro eliminate in batteria nei 60 ostacoli ai Mondiali Indoor

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