cardiochirurgia bergamo punto centrale nella formazione

A Dalmine è iniziato il nuovo anno accademico dell’«International Heart School», con un focus sulla cardiochirurgia. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e professionisti del settore, che hanno assistito a lezioni e sessioni pratiche. La cerimonia di apertura ha segnato l’inizio di un percorso formativo dedicato alla specializzazione nel campo del cuore.

ESEMPIO DI SOLIDARIETÀ. A Dalmine ha preso il via il nuovo Anno accademico dell’«International Heart School». Nata 37 anni fa da un’intuizione del professor Lucio Parenzan e del dottor Giorgio Invernizzi - cardiochirurgo il primo, cardiologo il secondo -, ha formato 430 medici di 54 Paesi. Sono 9 gli studenti di questo anno accademico, provenienti da Ucraina, Georgia, Nicaragua, Zambia, Armenia. Sono stati iscritti al master internazionale di II livello denominato «International master of Cardiology and tecniques applied to cardiac surgery», promosso dall’Università degli Studi di Bergamo e di Milano Bicocca. È stato altresì evidenziato come... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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