Capuano si è soffermato sul pareggio della Juve contro il Sassuolo sottolineando come il club bianconero rischia di essersi rovinata la stagione. Il tonfo interno dei bianconeri contro il Sassuolo ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico, portando alla luce le fragilità strutturali e mentali di una squadra che sembrava aver trovato la rotta giusta. Tra le voci più critiche del panorama giornalistico si staglia quella di Giovanni Capuano, che attraverso i propri canali social ha dipinto un quadro a tinte fosche del momento vissuto dalla Vecchia Signora. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Il punto focale della critica di Capuano risiede nella caratura dell’avversario e nelle condizioni di partenza del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capuano sul pareggio della Juve: «Rischia di essersi rovinata la stagione nella serata più semplice»

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Una selezione di notizie su Capuano sul pareggio della Juve Rischia...

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