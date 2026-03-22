Capienza Lungobisenzio Sale ancora la tensione Gli ultrà preparano una nuova protesta

Gli ultrà stanno organizzando una nuova protesta al Lungobisenzio, dove si svolgerà un evento domenicale. La tensione tra i presenti continua a salire, dopo le manifestazioni precedenti. La situazione si fa ancora più calda con le nuove iniziative in programma, che attirano l’attenzione di molti. La capienza del luogo e le attività di questa giornata sono al centro dell’attenzione dei partecipanti.

Dopo quella scorsa, anche quella odierna si annuncia un’altra domenica calda dalle parti del Lungobisenzio. E non solo per la partita fra Prato e San Donato Tavarnelle. Già, perché il tifo biancazzurro potrebbe inscenare una nuova manifestazione di protesta per il mancato ampliamento della capienza massima dell’impianto di via Firenze. Prima del match con il Siena, gli ultras della Curva Ferrovia Matteo Ventisette avevano già organizzato un presidio proprio fuori dallo stadio, promettendo nuove iniziative nel caso in cui l’attesa decisione della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo non fosse andata nella direzione di un via libera per l’aumento immediato della capienza dello stadio fino a 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capienza Lungobisenzio. Sale ancora la tensione. Gli ultrà preparano una nuova protesta Articoli correlati Lungobisenzio, resta l’attesa. Servono altri adempimenti per aumentare la capienzaPrato, 4 marzo 2026 – Non si è fatta attendere la risposta dell’amministrazione comunale dopo quanto accaduto lunedì, con i tifosi del Prato a... Caso Lungobisenzio. Tifosi del Prato chiedono deroga per la capienza"Chiediamo a gran voce che si adotti un provvedimento di deroga per la capienza già da domani, considerando che tanti sono delusi e arrabbiati per... Tutto quello che riguarda Capienza Lungobisenzio Temi più discussi: Capienza Lungobisenzio. Sale ancora la tensione. Gli ultrà preparano una nuova protesta; Capienza dello stadio Lungobisenzio, passi avanti verso l’aumento; Lungobisenzio: il nodo capienza: Superare la politica dei rinvii; I tifosi sulle barricate: Capienza: se non ci sarà via libera, scatenerete tutta la nostra rabbia. Aumento capienza stadio Lungobisenzio, via libera provvisorio con il San Donato TavarnelleLa Commissione comunale di vigilanza spiega, in un comunicato, il motivo della provvisorietà dell'agibilità del Lungobisenzio ... msn.com Capienza dello stadio Lungobisenzio, passi avanti verso l’aumentoIl lungo e complesso iter burocratico per portare la capienza a tremila spettatori: venerdì sopralluogo ed esame delle integrazioni richieste ... msn.com Capienza stadio Lungobisenzio, niente di fatto. Dopo il via libera provvisorio con prescrizioni da parte della Commissone, l'AC Prato ha emesso una nota con la quale esprime "profonda amarezza e comunica la decisione di rinunciare, per questa domenica, a - facebook.com facebook