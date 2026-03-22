Canzonissima, trasmissione musicale, non riesce a catturare l’attenzione del pubblico e viene giudicata monotona. Il programma appare simile a Ballando con le stelle, ma senza l’uso della palette come elemento distintivo. La trasmissione viene criticata per la sua ripetitività e per la mancanza di innovazione rispetto a programmi simili già trasmessi in passato.

Il format Canzonissima delude e annoia il telespettatore: è piatto e sembra riproporre Ballando con le stelle in una chiave diversa. Diversi i punti migliorabili, in primis la "giuria" troppo affollata E’ stato molto pubblicizzato e atteso ed ora è partito dopo più di 40 anniCanzonissima. Milly Carlucci con un grande parterre di artisti ha portato in tv un format che in teoria doveva essere un reboot di un programma storico italiano. Ma sono bastati i primi 2 minuti della trasmissione per capire comeMilly Carlucci abbia tentato di riportare una falsa imitazione di Ballando con le stelle. Se infatti il programma di ballo in 20 anni ha segnato un successo immenso, Carlucci, forte di questo, ha deciso di unire due format. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Canzonissima, un Ballando con le stelle senza palette

Articoli correlati

“Canzonissima”, intervista ad Arisa: “A Canzonissima porterò delle canzoni che mi hanno aiutato a trovare una direzione nella vita. Ballando con le Stelle? Ho imparato tanto”Sabato 21 marzo debutta la tredicesima edizione di Canzonissima, che torna in onda sulla Rai dopo oltre cinquant’anni dall’ultima trasmissione del...

Milly Carlucci ‘sfrattata’ con Ballando con le stelle: cosa cambia con la decisione RaiPer anni è stata la loro casa, il teatro dove ogni sabato sera andava in scena la magia.

Tutti gli aggiornamenti su Canzonissima un Ballando con le stelle...

Temi più discussi: Canzonissima, il ritorno di Milly Carlucci dopo Ballando con le Stelle: la sfida ad Amici di Maria De Filippi; Milly Carlucci e la nuova Canzonissima: Una scommessa. Sanremo a una donna? L'importante è che ci siano le competenze. Lucarelli al Gf Vip? Non è chiusa in un sarcofago; Raiuno riaccende Canzonissima: Milly Carlucci tra nostalgia e tecnologia; Milly Carlucci sorprende Francesca Fialdini in diretta: Ti voglio a Canzonissima.

Canzonissima, pagelle: Leali come il vino (9), Lamborghini in playback (3), Grigolo manda tutti a dormire (4)Era il 6 gennaio 1975 quando in tv andò in onda l'ultima puntata di Canzonissima, prima di un lungo letargo. Cinquantuno anni dopo lo storico varietà torna su Rai1, con ... ilmessaggero.it

Canzonissima vintage, il revival contro Amici: Milly Carlucci sfida (di nuovo) Maria De FilippiPrendi un po' della serata delle cover del Festival di Sanremo, un po' di Ora o mai più (il talent con vecchie glorie in cerca di rilancio), un po' di Ballando con le ... ilmessaggero.it

Lo scontro tra “Canzonissima” su Rai1 e “Amici” su Canale 5. Da una parte il revival di un programma musicale storico, dall’altra il talent più longevo d’Italia: è duello tra le prime donne del piccolo schermo facebook

Michele Bravi: “Ho scoperto la canzone ‘Ti lascio una canzone’ da bambino” Ecco come l’ha scoperta: #Canzonissima x.com