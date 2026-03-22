CANZONISSIMA | BUONA LA PRIMA PER MILLY CARLUCCI LA GIOIA RAI E QUEI PICCHI

Canzonissima è tornata in onda con Milly Carlucci alla guida, segnando una buona partenza per lo storico show della Rai. La rete pubblica ha accolto con entusiasmo il ritorno del programma, che ha registrato alcuni picchi di ascolto durante la prima puntata. La produzione e la conduzione sono state affidate a Carlucci, che ha portato in scena un debutto positivo.

La Rai festeggia la bella partenza di Canzonissima, l’iconico show che è tornato in onda con la conduzione e direzione artistica di Milly Carlucci. Oltre 3,9 milioni di telespettatori pari al 22% di share nella prima parte e 2,6 milioni con il 22,5% nella seconda a fronte di 3,3 milioni e 23,8% di netto per la premiere in contemporanea di Amici di Maria De Filippi. Rispetto al 2025, Canale 5 perde oltre 700.000 spettatori e 4 punti di share. Per la prima puntata di Amici si tratta del dato più bassa in assoluto per quanto riguarda i valori assoluti, pur rimanendo su eccellenti dati. Una Rai più concorrenziale ha portato il gap tra le ammiraglie a ridursi notevolmente a vantaggio della Tv di Stato. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANZONISSIMA: BUONA LA PRIMA PER MILLY CARLUCCI. LA GIOIA RAI E QUEI PICCHI Articoli correlati Milly Carlucci riporta Canzonissima: la Rai pensa a Stranamore di Alberto Castagna!La Rai punta su Milly Carlucci per il ritorno di Canzonissima e valuta il revival di Stranamore reso celebre da Alberto Castagna: ecco cosa sta... La Volta Buona, pagelle del 19 marzo: Milly Carlucci arruola Caterina a Canzonissima (9), Tradimenti, borse e scandali (5)A La Volta Buona Caterina Balivo costruisce il pomeriggio del 19 marzo tra racconti di famiglia e storie che, una volta aperte, finiscono per... Approfondimenti e contenuti su CANZONISSIMA BUONA LA PRIMA PER MILLY... Temi più discussi: La volta buona 2025/26 - Torna Canzonissima: le prime emozioni di alcuni protagonisti - 19/03/2026 - Video; Il ritorno di Canzonissima a La Volta Buona; Canzonissima 2026, le pagelle della prima puntata (21 marzo); Canzonissima 2026, le pagelle della prima puntata: Elio e le Storie Tese da un'altra galassia, Bravi il migliore. Canzonissima classifica completa prima puntata e vincitore a sorpresaPrima puntata di Canzonissima 2026, emozioni e voti in diretta Nella prima puntata di Canzonissima 2026, andata in onda dagli studi Rai di Roma, si so ... assodigitale.it Canzonissima, la recensione della prima puntata: Fabrizio Moro vince, ma il format convince a metàCanzonissima 2026 debutta su Rai 1: Fabrizio Moro vince con Il mio canto libero, Fausto Leali incanta a 82 anni. Format tra emozione e lentezza. La nostra recensione. lifestyleblog.it Canzonissima, pagelle: Elettra Lamborghini in playback (3), Grigolo manda tutti a dormire (4), Fausto Leali come il vino (9) facebook #Canzonissima con Milly Carlucci, in prima serata, ha ottenuto su Rai 1 il 22,5 % di share e 2 milioni 582 mila spettatori. #AscoltiTv x.com