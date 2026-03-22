La Rai festeggia la bella partenza di Canzonissima, l’iconico show che è tornato in onda con la conduzione e direzione artistica di Milly Carlucci. Oltre 3,9 milioni di telespettatori pari al 22% di share nella prima parte e 2,6 milioni con il 22,5% nella seconda a fronte di 3,3 milioni e 23,8% di netto per la premiere in contemporanea di Amici di Maria De Filippi. Rispetto al 2025, Canale 5 perde oltre 700.000 spettatori e 4 punti di share. Per la prima puntata di Amici si tratta del dato più basso in assoluto per quanto riguarda i valori assoluti, pur rimanendo su eccellenti dati. Una Rai più concorrenziale ha portato il gap tra le ammiraglie a ridursi notevolmente a vantaggio della Tv di Stato. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANZONISSIMA: BUONA LA PRIMA PER MILLY CARLUCCI. LA GIOIA RAI E QUEI PICCHI

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