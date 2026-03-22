Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dal 20 marzo 2026 si apriranno le porte di Laurèl, un vasto campo di tulipani situato a Marcianise, nel cuore della splendida provincia di Caserta. Questa oasi di bellezza naturale offre un’opportunità unica per immergersi in un mare di colori e aromi, permettendo a tutti di raccogliere i fiori più belli da portare a casa. Laurèl non è solo un campo fiorito; è un vero e proprio spazio dedicato al tempo libero all’aperto, dove adulti, famiglie e gruppi scolastici possono godere della natura. Il campo segue la filosofia “you pick”, che invita i visitatori a scegliere e raccogliere i tulipani in autonomia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Campo di Tulipani in Campania: un’esperienza incantevole tra natura e fiori.

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