Campionati di Imprenditorialità 2025 26 iscrizioni entro il 5 maggio | finale a Roma a giugno
Junior Achievement – Young Enterprise Italy ETS, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, organizza per l’anno scolastico 2025-2026 la quarta edizione dei Campionati di Imprenditorialità. L’iniziativa rientra nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze. L'articolo Campionati di Imprenditorialità 202526, iscrizioni entro il 5 maggio: finale a Roma a giugno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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