Camerino | 3 milioni per via Vergelli via libera

A Camerino, nel cuore della Valnerina, è stato approvato un finanziamento di 3 milioni di euro per il progetto di recupero di via Vergelli. La Conferenza regionale ha dato il via libera al piano di ricostruzione del complesso residenziale colpito dal sisma, segnando un passo importante per l’intervento. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Camerino, cuore della Valnerina, accoglie una svolta decisiva per la ricostruzione post-sisma: il progetto di recupero del complesso residenziale di via Vergelli ha ottenuto il via libera dalla Conferenza regionale. Con un investimento previsto di 3 milioni di euro, l’Ufficio speciale ricostruzione ha validato l’intervento che trasformerà un edificio gravemente danneggiato nel 2016-2017 in uno spazio abitativo sicuro e moderno. Il commissario Guido Castelli conferma che si entra ora nella fase burocratica finale prima dell’avvio dei cantieri. Il sindaco Roberto Lucarelli definisce il 2026 come anno cruciale per la ripresa pubblica, sottolineando come questo intervento non sia solo tecnico ma sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Camerino: 3 milioni per via Vergelli, via libera Articoli correlati Ex Ilva, via libera al decreto: 108 milioni subito e nuovo prestito da 149 milioniVia libera definitivo della Camera al decreto legge sull’ex Ilva, un provvedimento che interviene ancora una volta sulla gestione dello stabilimento... Campus tecnologico in quattro province siciliane: via libera a 1,3 milioni per il progetto che vale 24 milioniIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato un finanziamento di 1,3 milioni di euro destinato alla Regione Siciliana. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Camerino 3 milioni per via Vergelli via... Temi più discussi: Domenica il centro Stric di Camerino protagonista su Rai 3 a il posto giusto -; Post sisma, a Camerino via libera al progetto case popolari di via Vergelli; Case popolari nel centro storico: in arrivo tre milioni; Via all’anticipo da 4,4 milioni per il restyling delle stazioni ferroviarie di Ascoli, Fabriano, Macerata e Tolentino. Post sisma, a Camerino via libera al progetto case popolari di via Vergelli(ANSA) - CAMERINO, 21 MAR - Via libera al progetto per il restauro, recupero e miglioramento sismico del plesso di via Vergelli, nel centro storico di Camerino. La Conferenza regionale ha espresso par ... msn.com Elezioni in Congo, 3 milioni al voto: Sassou Nguesso in corsa per il quinto mandato consecutivoElezioni in Congo, 3 milioni al voto: Sassou Nguesso in corsa per il quinto mandato consecutivo ... msn.com Post sisma, a Camerino via libera al progetto case popolari di via Vergelli. Intervento da 3 milioni, verso gara lavori e recupero edificio #ANSA x.com CAMERINO - Approvato dalla Conferenza regionale il progetto di recupero dello stabile di via Vergelli. Il commissario Guido Castelli: «Tassello significativo nel percorso di recupero del centro storico» - facebook.com facebook