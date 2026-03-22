Il ct della Slovacchia, Francesco Calzona, ha rivelato che durante la sua esperienza come allenatore del Napoli, Osimhen non si allenava mai e che molti giocatori avevano problemi con la società. Calzona ha anche dichiarato di aver scoperto una situazione inaspettata durante il suo periodo in squadra. Le sue parole offrono uno sguardo diretto su alcuni aspetti interni alla rosa partenopea.

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© Calcionews24.com - Calzona svela: «Napoli? Osimhen non si allenava mai! In tanti avevano problemi con la società, c’è una cosa che non mi aspettavo»

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