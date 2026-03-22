Calciomercato Juve LIVE | i bianconeri vogliono provarci per Rudiger torna di moda Retegui

La Juventus è alla ricerca di un difensore e avrebbe messo nel mirino Rudiger, mentre torna di moda l’interesse per Retegui. Segui con noi le ultime novità, indiscrezioni, incontri e affari conclusi nel calciomercato dei bianconeri in tempo reale. La sessione di mercato è in pieno fermento e molte trattative sono ancora in evoluzione.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: i bianconeri vogliono provarci per Rudiger, torna di moda Retegui Articoli correlati Calciomercato Juve LIVE: grande offerta a Bernardo Silva, torna di moda Reteguidi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il... Una selezione di notizie su Calciomercato Juve Temi più discussi: Alisson-Juve, si può. E la carta decisiva si chiama Spalletti: i retroscena; ?? Vlahovic verso il sì al rinnovo. Spalletti-Juve fino al 2027; Calciomercato Juve, dal sogno Bernardo Silva all'occasione Pellegrini: i possibili colpi a parametro zero; Juve, rivoluzione attacco: lo scambio David-Kolo Muani e il ritorno di fiamma per Zirkzee. Calciomercato Juventus, David via a giugno su di lui due club della Ligue 1 e tre di PremierL’avventura di Jonathan David alla Juventus sembra essere prossima a interrompersi, sul calciatore ci sono cinque club già per giugno sul calciomercato. L’attaccante era arrivato a parametro zero dal ... juvelive.it Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno allacciato i contatti per riportare in Italia Antonio Rudiger. I dettagli del possibile colpo in difesaCalciomercato Juventus: i bianconeri hanno allacciato i contatti per riportare in Italia Antonio Rudiger. I dettagli del possibile colpo in difesa ... calcionews24.com Le ultime sul calciomercato #Juve facebook #Juventus su #Rudiger, già allenato da #Spalletti a Roma [Tuttosport] #calciomercato #Juve #RealMadrid calciomercato.com/liste/tuttospo… x.com