Calciomercato Inter LIVE | pronto l’all-in su Vicario il nuovo nome di Romano

Sul calciomercato dell'Inter si susseguono incontri e trattative, con particolare attenzione su Vicario, considerato un obiettivo prioritario. La società nerazzurra sta pianificando un investimento importante e ha messo nel mirino anche un nuovo nome, Romano, come possibile acquisto. Le operazioni sono in fase di definizione e gli aggiornamenti vengono costantemente comunicati in tempo reale.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – DOMENICA 22 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: pronto l’all-in su Vicario, il nuovo nome di Romano Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: pronto il tutto per tutto su Vicario, torna di moda il nome di Curtis Jonesdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Inter LIVE: pronto l’all-in su Vicario, il Barcellona insiste per Bastonidi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Mercato Inter Ore Caldissime! Aggiornamento Shock di Romano! Altri aggiornamenti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Inter, Chivu non si discute: pronto rinnovo oltre il 2027. Juventus e Milan su Lewandowski; Inter avanti con Chivu a prescindere dal finale di stagione: pronto il rinnovo del contratto; Calhanoglu, rinnovo in standby: Galatasaray pronto, l’Inter abbassa le pretese; Calciomercato, l’Inter piomba su Diaby: l’idea di Chivu. Calciomercato Inter, un club pronto a pagare la clausola di ThuramMarcus Thuram è al centro dei rumors di calciomercato Inter. Per Accomando l'Arsenal può pagare gli 85 milioni della clausola rescissoria ... interlive.it Calciomercato, proposta Inter: 50 milioni per la coppiaMarotta e Ausilio provano un doppio colpo in ottica calciomercato Inter: Stankovic e Ordonez dal Club Brugge per 50 milioni ... interlive.it #Bastoni verso il forfait per Fiorentina-Inter: è in dubbio per Italia-Irlanda del Nord calciomercato.com/notizie/baston… x.com “L'Inter comincia a muovere i primi passi, in vista del calciomercato. Il DS Ausilio infatti, negli ultimi giorni è stato a Londra in occasione delle gare di Champions League. Tra i nomi monitorati per la porta resta quello di Guglielmo Vicario, per cui i dialoghi, con facebook