Calcio | Serie A Juventus-Sassuolo 1-1

Il match di Serie A tra Juventus e Sassuolo si è concluso con un risultato di 1-1 allo Stadium. La partita si è disputata sabato sera, con il Sassuolo che ha pareggiato contro la Juventus. Entrambe le squadre hanno segnato un gol ciascuna nel corso dell'incontro. La gara si è svolta in un clima di attesa e tensione tra le due formazioni.

Milano, 21 mar. (LaPresse) – Il Sassuolo ferma la Juventus allo Stadium. Finisce 1-1 il match del sabato sera di Serie A. Vantaggio bianconero al 14' del primo tempo con Yildiz, pareggio neroverde in apertura di ripresa con Pinamonti. All’86’ occasione per la Juve su rigore, assegnato dopo revisione al Var, ma Locatelli si fa parare da Muric il tiro dagli undici metri. Con il pareggio di stasera la Juve sale a quota 54 in classifica, raggiungendo momentaneamente il Como al quarto posto, Sassuolo decimo con 39 punti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio: Serie A, Juventus-Sassuolo 1-1 Articoli correlati Leggi anche: Calcio, Serie A: Bologna-Sassuolo 1-1 Leggi anche: Calcio, risultati serie A: Sassuolo a 27 punti Live JUVENTUS-SASSUOLO - SERIE A Una raccolta di contenuti su Calcio Serie A Juventus Sassuolo 1 1 Temi più discussi: Serie A | Juventus-Sassuolo, le statistiche del match; Juventus-Sassuolo rinviata per i casi di pertosse? Informata la Lega Serie A, cosa succede e la decisione finale sulla partita; Sassuolo, pertosse tra i giocatori e squadra decimata per la Juve: Informata la Lega Serie A; Serie A: Juventus-Sassuolo in campo sabato alle 20.45 DIRETTA. Juventus-Sassuolo, il risultato in diretta LIVELa Juventus è la squadra contro la quale il Sassuolo ha perso il maggior numero di partite in Serie A - 16 sulle 23 totali (4 vittorie, 3 pareggi) - e quella contro cui gli emiliani hanno incassato pi ... sport.sky.it Juve-Sassuolo, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Come cambia la corsa ChampionsLa squadra di Spalletti sfida i neroverdi di Grosso in Serie A: tutte le scelte, le parole dei bianconeri e le emozioni della partita ... tuttosport.com JUVENTUS-SASSUOLO 1-1 | LOCAATELLI va da Spalletti e gli dice che se la sente ma stavolta sbaglia il rigore tirando una mozzarella! Speriamo di non dover star fuori dal coppa per questo e il rigore di David contro il Lecce #Juventus #SerieA #penalty facebook Le pagelle di Juventus-Sassuolo #SkySport #JuventusSassuolo #SerieA #SkySerieA x.com