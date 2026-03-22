Calcio Bologna-Lazio 0-2 | biancocelesti corsari
Roma, 22 mar. (askanews) – La Lazio espugna il Dall’Ara battendo il Bologna 2-0 al termine di una gara decisa nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso sullo 0-0, con l’occasione più nitida rappresentata dalla traversa colpita da Moro, il match si accende nella seconda frazione. Al 50? grande occasione per i rossoblù: Castro si procura un calcio di rigore dopo un errore di Dele-Bashiru, ma Orsolini si fa ipnotizzare da Motta che para in due tempi. Episodio che pesa sull’inerzia della gara. La Lazio cresce con il passare dei minuti e trova il vantaggio al 72?: dopo una respinta su conclusione di Dia, la palla arriva a Taylor che insacca con freddezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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