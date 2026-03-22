Un padre di 54 anni e la sua bambina di 10 anni hanno subito un infortunamento mentre pedalavano lungo via Dugoni a Mantova. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, portando entrambi al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Poma dopo l’intervento dei soccorsi. La dinamica vede i due soggetti perdere improvvisamente il controllo della bicicletta durante il tragitto verso il centro cittadino. Sul luogo del sinistro sono giunte rapidamente l’ambulanza della Croce Verde e gli agenti della Polizia Locale per gestire la situazione. Le ferite riportate hanno reso necessario il trasferimento immediato in struttura sanitaria per le dovute valutazioni mediche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caduta in bici a Mantova: padre e figlia al pronto soccorso

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