Buttatelo subito! Prodotto ritirato dall’Eurospin | sospetto botulino Gravissimo

Scatta un’allerta importante nel settore della grande distribuzione, con un richiamo che riguarda direttamente la sicurezza alimentare. Eurospin ha deciso di ritirare con effetto immediato un lotto di mousse al salmone dopo il sospetto di una possibile contaminazione microbiologica. Al centro della preoccupazione c’è il rischio legato al botulino, una delle minacce più gravi in ambito alimentare. Il prodotto coinvolto è la Mousse con Salmone a marchio Land, distribuita esclusivamente nei punti vendita della catena. L’avviso ufficiale è stato diffuso tra il 19 e il 20 marzo 2026, con la pubblicazione sul portale del Ministero della Salute. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 135 grammi ed è realizzato dall’azienda Exquisa nello stabilimento di Buchloe, in Germania, per Eurospin Italia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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