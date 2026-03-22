Buon compleanno Luiz Felipe Tonina Torrielli Alex Meret…

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità, tra cui Luiz Felipe, Tonina Torrielli, Alex Meret, Pietro Ichino, Alice Monni, Giulia Bongiorno e Fausto. Questi nomi rappresentano figure di vari settori e generazioni, tutte riconosciute per i loro contributi e carriere. La giornata permette di ricordare il loro ruolo pubblico e le occasioni di celebrazione che si svolgono in questa data.

Buon compleanno Tonina Torrielli, Pietro Ichino, Luiz Felipe, Alice Monni, Giulia Bongiorno, Fausto Bertinotti, Sergio Carpanesi, Claudio Petruccioli, Fanny Ardant, Ilaria Borletti Buitoni, Matthew Modine, Cinzia de Carolis, Giuseppe Galderisi, Mario Cipollini, Andrea Colletti, Alex Meret . Oggi 22 marzo compiono gli anni: Luiz Felipe Ramos Marchi, calciatore ex Lazio; Alice Monni, giornalista; Hanna Kugler Weiss, scrittrice; Tonina Torrielli, cantante; Marina Piperno, produttrice cinema; Sergio Carpanesi, ex calciatore Roma, allenatore; Armin Hary, ex atleta; Vincenzo Pietrini, politico; Anna Maria Carpi, scrittrice, traduttrice, docente; Fausto Bertinotti, politico, sindacalista; Edda Montanari, cantante; Margherita Oggero, scrittrice; Galeazzo Bello, ex calciatore Reggina; Claudio Petruccioli, politico, giornalista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Luiz Felipe, Tonina Torrielli, Alex Meret… Articoli correlati Leggi anche: Ancora un infortunio per il portiere del Napoli Alex Meret Leggi anche: Alex Felipe è morto a 32 anni dopo un malore in aeroporto: lutto nel mondo del futsal