Bùbaro dei Bùbari Debutto assoluto a Perugia

Bùbaro dei Bùbari ha fatto il suo debutto a Perugia. Durante l’evento, uno dei protagonisti ha espresso la propria soddisfazione per l’opportunità di lavorare con Antonio Latella, definendo questa esperienza come un sogno nel cassetto. La manifestazione ha attirato l’attenzione di pubblico e stampa, segnando un momento importante per la compagnia teatrale.

"È un grande onore, uno dei miei sogni nel cassetto è sempre stato quello di scrivere qualcosa per Antonio Latella". Carolina Balucani (foto sopra) racconta così l’avvio del nuovo progetto produttivo biennale del Teatro Stabile dell’Umbria: due spettacoli originali, nati da un dialogo profondo tra due autrici umbre, Carolina Balucani appunto e Caroline Baglioni (voci tra le più vive e incisive della nuova drammaturgia italiana) e il regista Antonio Latella, maestro del teatro europeo. Il progetto prende il via con “Bùbaro dei Bùbari“ (foto sotto), scritto dalla drammaturga perugina, che debutta in prima nazionale al Morlacchi di Perugia da mercoledì 25 a domenica 29, con repliche al Secci di Terni da lunedì 30 marzo a giovedì 2 aprile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bùbaro dei Bùbari Debutto assoluto a Perugia Articoli correlati Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo di superG: arrivata l’ultima qualificata alle Finali, debutto assolutoSofia Goggia si trova al comando della classifica della Coppa del Mondo di superG con l’attivo 449 punti e un vantaggio di 63 lunghezze nei confronti... Rugby. Il Perugia gioca in Sardegna. Debutto per il neo tecnico BesterIl Rugby Perugia punta sulla trasferta di Olbia per riprendersi il secondo posto e dare continuità ai recenti risultati.