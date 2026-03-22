Bruciamo il tricolore il coro dei leghisti al termine del funerale di Bossi L’imbarazzo di Giorgetti | Per cortesia… – Il video

«Abbiamo un sogno nel cuore, bruciare il tricolore ». È uno dei tanti cori che centinaia di militanti della Lega hanno scandito al termine dei funerali di Umberto Bossi a Pontida, mentre il feretro veniva accompagnato fuori dalla chiesa dalla famiglia e dalle più alte cariche dello Stato, tra cui la premier Giorgia Meloni. L’intervento di Giorgetti. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è intervenuto per ristabilire la calma tra i presenti, pronunciando al microfono un secco « per cortesia. », così da consentire al parroco di proseguire con la preghiera dell’eterno riposo. Al termine, sono stati inoltre intonati più volte cori come «Padania libera» e slogan contro Matteo Salvini, Mario Monti e Daniela Santanchè all’ingresso dei politici nell’abbazia di San Giacomo. 🔗 Leggi su Open.online

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