I carabinieri di Bronte hanno fermato un’auto durante un controllo di routine nell’area etnea. L’autista risultava avere un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, mentre il passeggero aveva con sé un coltello. L’operazione rientra in un’azione più ampia di vigilanza nel territorio, volta a garantire la sicurezza pubblica. I due uomini sono stati accompagnati in caserma per ulteriori accertamenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione di controllo nel territorio etneo. Nell’ambito di una più ampia attività di vigilanza disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, i militari della Compagnia di Randazzo hanno condotto un servizio mirato al contrasto della criminalità diffusa e al rispetto delle norme del Codice della Strada. L’operazione ha previsto un’intensa presenza di pattuglie sul territorio, con controlli sia fissi che dinamici. Comportamento sospetto in piena notte. Durante il servizio, una pattuglia della Sezione Radiomobile ha notato in corso Umberto un comportamento insolito da parte del conducente di una Ford Ka, fermatasi improvvisamente dopo la mezzanotte. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bronte, i carabinieri controllano un’auto: l’autista aveva bevuto e il passeggero aveva un coltello

Articoli correlati

Appena vede i carabinieri scappa: aveva un coltello di 30 centimetriScene da film d’azione quelle che si sono viste nei giorni scorsi in via Pra Millan, a Bressanone, quando i carabinieri del nucleo radiomobile sono...