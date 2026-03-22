Breve guida al referendum sulla giustizia

Il referendum sulla giustizia si svolge nei prossimi giorni e coinvolge cittadini chiamati a esprimersi su alcune modifiche normative. La consultazione riguarda questioni specifiche riguardanti il funzionamento e le procedure del sistema giudiziario. Gli aventi diritto al voto sono chiamati a recarsi alle urne per esprimere la loro opinione su queste proposte. È importante conoscere le modalità e le questioni in discussione prima di andare alle urne.

Domenica e lunedì si vota per il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura. I seggi hanno aperto alle 7 di domenica e restano aperti fino alle 23; lunedì invece chiudono alle 15. Da quel momento inizierà lo scrutinio delle schede per determinare il risultato. Non c’è bisogno di quorum, cioè non sarà necessario che vada a votare più della metà degli aventi diritto: la riforma sarà per forza approvata o respinta in base a quale delle due opzioni – il Sì o il No – otterrà la maggioranza dei voti. Lunedì il Post seguirà le notizie sui risultati con un liveblog e con una diretta video dalle 14. Qui intanto una breve guida per arrivare preparati al voto. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Breve guida al referendum sulla giustizia Articoli correlati Guida al referendum sulla giustiziaLe operazioni di voto si svolgeranno dalle 7 alle 23 del 22 marzo e dalle 7 alle 15 del 23 marzo. Squinzano, al via "Guida al voto consapevole": due incontri per approfondire il referendum sulla giustiziaL’iniziativa si articolerà in due serate complementari, dedicate rispettivamente all'analisi delle ragioni del "No" e del "Sì", garantendo così un... Non solo Barbero. Ecco tutti i No al Referendum sulla Giustizia Una selezione di notizie su Breve guida Temi più discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Come si vota al referendum sulla giustizia; Quando e per cosa si vota il 22 e 23 marzo: tutto quello che c’è da sapere sul referendum; Guida al voto, il referendum spiegato in breve: tutte le informazioni. Referendum sulla giustizia, la guida al voto: tutto quello che c’è da sapere, dai punti della riforma ai risultatiTutto quello che c'è da sapere sul referendum sulla giustizia del 22-23 marzo: orari, punti della riforma, come andare ai seggi e risultati. lanotiziagiornale.it Referendum Giustizia 2026: tutto quello che c’è da sapere prima di votareGuida completa al referendum sulla giustizia: separazione delle carriere, sorteggio CSM e Alta Corte. Scopri cosa cambia e perché non serve il quorum. panorama.it PD Todi. . BREVE GUIDA AL REFERENDUM. In TV ti raccontano la favola dei processi più veloci, ma la realtà è un'altra. Vediamo 3 dei tanti punti che non ci tornano di questa riforma: 1 La finta imparzialità (che trasforma il PM in uno sceriffo). 2 Il "Bin - facebook.com facebook