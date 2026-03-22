Durante la partita, Perin si distingue con un punteggio di 6,5 grazie a un lancio preciso che ha portato al vantaggio. Tuttavia, la serata si complica con alcune preoccupazioni che si susseguono, mentre Bremer attraversa una serata difficile e Conceiçao riceve una scossa. Anche McKennie fatica a mantenere il ritmo, contribuendo a un quadro complessivamente complicato per la squadra.

PERIN 6,5. Il lancio che dà il la al vantaggio è una ciliegina. La serata però vede poi piovere preoccupazioni. KALULU 6. Ha il suo daffare mentre cresce Bakola, ma trova anche il modo di sfiorare il gol. BREMER 5. In ritardo su Pinamonti e pure ammonito. KELLY 6. Ha modo di tentare sortite in una serata di stress crescente. CAMBIASO 5,5. Prestazione senza acuti, scompare. LOCATELLI 5. Prova generosa da ex, ma è imperdonabile l’errore dal dischetto. THURAM 5,5. Gara piuttosto anonima, senza quegli strappi che lo contraddistinguono. CONCEIÇAO 7. Dà subito la scossa, assist d’autore per Yildiz. Poi continua a sgasare senza sosta. MCKENNIE 5. Partita anonima di rammendature, più che di spunti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bremer, serata no. Scossa Conceiçao. McKennie fatica

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